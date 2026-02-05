STM, savaş gemilerini ve insansız sistemlerini Körfez'de sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor.

STM, Körfez Bölgesi'nin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek WDS'ye katılım sağlayacak.

STM, askeri denizcilik alanında, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması'na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Pakistan Donanması için inşa edilen ve 2018'de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT), STM-MPAC Hücumbot ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA'nın maketlerini fuarda katılımcıların beğenisine sunacak.

Taktik insansız hava araçlarında ise dört farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, Türkiye'nin envanterinde bulunan ve ihraç edilen gözcü İHA TOGAN ve mühimmat bırakan İHA BOYGA, geçen yıl sahaya çıkan KarguFPV Kamikaze İHA'yı Körfez Bölgesi'nde sergileyecek.

"Körfez'de yeni işbirlikleri hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin savunması için teknolojiler geliştirirken, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak ihracat başarılarına imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, cirosunun yüzde 65'ini ihracattan karşılayan bir şirket olarak, yaklaşık 50 ülkede savunma ve teknoloji alanında iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Milli sistemlerimizin küresel arenada gördüğü büyük ilgi, Türk mühendislik gücünün en somut nişanesidir. Stratejik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan Körfez Bölgesi'nin en büyük buluşmalarından WDS 2026'da, askeri denizcilik ve insansız sistemlerdeki en yeni kabiliyetlerimizi sergileyeceğiz. Riyad'da amacımız sadece ürünlerimizi vitrine çıkarmak değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek standartları tüm dünyaya göstermek ve dost-kardeş ülkelerle sürdürülebilir yeni işbirliklerine imza atmak."