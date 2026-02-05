Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
STM, savaş gemilerini ve insansız sistemlerini Körfez'de sergileyecek

STM, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve insansız sistemlerini, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek World Defense Show (WDS) Fuarı'nda sergileyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 15:24, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 15:21
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinde milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor.

STM, Körfez Bölgesi'nin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek WDS'ye katılım sağlayacak.

STM, askeri denizcilik alanında, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması'na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Pakistan Donanması için inşa edilen ve 2018'de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT), STM-MPAC Hücumbot ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA'nın maketlerini fuarda katılımcıların beğenisine sunacak.

Taktik insansız hava araçlarında ise dört farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, Türkiye'nin envanterinde bulunan ve ihraç edilen gözcü İHA TOGAN ve mühimmat bırakan İHA BOYGA, geçen yıl sahaya çıkan KarguFPV Kamikaze İHA'yı Körfez Bölgesi'nde sergileyecek.

"Körfez'de yeni işbirlikleri hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin savunması için teknolojiler geliştirirken, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak ihracat başarılarına imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, cirosunun yüzde 65'ini ihracattan karşılayan bir şirket olarak, yaklaşık 50 ülkede savunma ve teknoloji alanında iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Milli sistemlerimizin küresel arenada gördüğü büyük ilgi, Türk mühendislik gücünün en somut nişanesidir. Stratejik vizyonumuzda önemli bir yere sahip olan Körfez Bölgesi'nin en büyük buluşmalarından WDS 2026'da, askeri denizcilik ve insansız sistemlerdeki en yeni kabiliyetlerimizi sergileyeceğiz. Riyad'da amacımız sadece ürünlerimizi vitrine çıkarmak değil, Türk mühendisliğinin ulaştığı yüksek standartları tüm dünyaya göstermek ve dost-kardeş ülkelerle sürdürülebilir yeni işbirliklerine imza atmak."

