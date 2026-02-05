Bir IBAN paylaştı, 20 dava açıldı: Arkadaş kurbanı Özlem cezaevine girdi
Adana'da dershane arkadaşına güvenerek IBAN numarasını kullandıran 23 yaşındaki Özlem Develi, hakkında açılan 20 davadan ilki sonuçlanınca 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Kimseyi dolandırmadım" diyerek hıçkıra hıçkıra ağlayan genç kız, ailesiyle vedalaşarak cezaevine girdi. Saf bir güvenin bedelini özgürlüğüyle ödeyen Özlem'in dramı, Türkiye'de IBAN kullandırma tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., Özlem Develi'nin güvenini kazanıp genç kıza, 'Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?' teklifinde bulundu. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi.
Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı. Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı.
M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.
Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan
sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası
aldı.
Genç kızın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde
sürüyor.
Aranması vardı, teslim oldu
22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan
Özlem, dün merkez Yüreğir ilçesindeki evinden polis ekiplerine teslim oldu.
Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na
götürüldü.
"Adalet yerini bulsun"
Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen baba Ahmet Develi, "Gerçek
suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz
yere kızımı götürüyorlar" dedi.
"Yapmadığım ortaya çıkacak"
Ben kimseyi dolandırmadım diyerek gözyaşlarına boğulan Özlem ise, "Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" ifadelerini kullandı.