Kocaeli'nde çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan 12 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 16:15, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 16:15
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların yer aldığı müstehcen görüntülerin depolanıp paylaşıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 zanlı yakalandı.
Şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.