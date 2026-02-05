İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor

Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun vatandaşların idareye yönelik şikayetlerini ücretsiz şekilde iletebildiği bir başvuru kapısı olduğunu söyledi. Akarca, başvuruların e-Devlet üzerinden kolayca yapılabildiğini, incelemelerin ise en geç 6 ay içinde sonuçlandırıldığını ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 17:27, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 17:29
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Çorum'da Hitit Üniversitesi Senatosu üyeleri ile bir araya gelerek, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işleyişi, yetkileri ve vizyonu hakkında bilgi verdi. Kuzey Kampüs Rektörlük Binası Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun idarenin her türlü işlem ve eylemlerini hukuka, hakkaniyete, adalete ve insan haklarına uygunluk yönünden incelediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı kurumun 2010 yılında Anayasa'ya eklenen hükümle kurulduğunu belirten Akarca, uluslararası alanda "Ombudsmanlık" olarak bilinen sistemin kökeninin Osmanlı'ya dayandığını ifade etti. Kurumda 130 uzmanın görev yaptığını belirten Akarca, sadece dosya üzerinden inceleme yapılmadığını, gerektiğinde tanık dinlenebildiğini, bilirkişi görevlendirilebildiğini ve yerinde inceleme yapılabildiğini vurguladı.

"Dünyada Ombudsman Kurumu farklı isimlerle anılmaktadır"

Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki belgelerin de inceleme için gerekli olması durumunda başdenetçi veya görevlendirilen denetçi tarafından yerinde incelenebildiğini anlatan Akarca, "Bu uzmanlar; hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, sosyal güvenlik ve vergi gibi çok farklı alanlardan gelmektedir. Bu hak arama kurumu, bütün dünyada yaygın olarak bulunmaktadır. Aslında kökeni bizim Osmanlı'ya, kendi kültürümüze ve medeniyetimize dayanmaktadır. Ombudsman kelimesinin etimolojik anlamı, birey haklarını savunan kişi demektir. Dünyada Ombudsman Kurumu farklı isimlerle anılmaktadır; halkın sözcüsü, halkın avukatı, hakkın savunucusu gibi. Doğu Bloku ülkelerinde, Çin'de, Rusya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde genellikle insan hakları komiseri olarak ifade edilmektedir" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun temel amacının kamu idaresine olan güveni artırmak ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak olduğunu ifade eden Akarca, kararların tavsiye niteliği taşıdığını söyledi. Vatandaşların öncelikle ilgili kuruma başvurarak idari yolları tüketmesi gerektiğini hatırlatan Akarca, sonuç alınamaması halinde KDK'ya başvurunun ücretsiz ve kolay olduğunu dile getirdi. Başvuruların e-Devlet, internet sitesi, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla veya doğrudan kuruma yapılabildiğini belirten Akarca, incelemelerin en geç 6 ay içinde sonuçlandırıldığını ifade etti. Kurumun tanık dinleme, yeminli ifade alma, bilirkişi incelemesi yaptırma ve yerinde inceleme yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Akarca, iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda idarelere rehberlik ettiklerini söyledi.

