Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan tarihi karar çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "Umut Hakkı konusunda uzlaştık" açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sürece noktayı koydu: "Bu kapsamın içine Öcalan da girmektedir."

05 Şubat 2026 17:58
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Umut Hakkı" konusunda uzlaşıldığını söyledi.

Yıldız, "Umut Hakkı" için hukuki düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP'li Yıldız'ın yaptığı açıklamaya destek vererek, "Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir" dedi.

Uçum'un kişisel X hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

"UMUT HAKKININ ESASINA İLİŞKİN NOT !

Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir.

Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır.

Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar.

Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

