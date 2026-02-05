Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
Bakan Tekin: Yıkılanları sadece yeniden yapmadık, kapasiteyi artırdık

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinde 15 bin yeni dersliği hizmete alarak eğitimde büyük bir dönüşüme imza attı. Şanlıurfa'da konuşan Bakan Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim yılının başı itibarıyla tüm deprem illerinde kapasitenin en az %15 artacağını belirterek, "Asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdük" mesajını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 18:31, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 18:31
Bakan Tekin: Yıkılanları sadece yeniden yapmadık, kapasiteyi artırdık

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm ülkenin 6 Şubat 2023'te çok büyük acıyla ve kötü tabloyla uyandığını belirtti.

Bir daha o günlerin yaşanmamasını temenni eden Tekin, devletin ve milletin o yaraların sarılması için el ele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantılarında birinci gündemin deprem olduğuna dikkati çeken Tekin, başkaları gibi deprem üzerinden, insanların acıları üzerinden siyaset yapmadıklarını, onların acılarını görmezden gelerek onu siyasi ranta çevirecek bir yaklaşımın içerisinde hiç olmadıklarını vurguladı.

"Daha bir kere ziyaret ettiği bir deprem ilimizde sanki sürekli geliyormuş gibi fotoğraf vermedi hiçbir arkadaşımız." diyen Tekin, "Bütün bakan arkadaşlarımız, ben dahil deprem bölgesindeki 11 ilimizi defalarca ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

- "Yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak"

Bakan Tekin, depremler nedeniyle 11 ildeki okulların zarar gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim deprem bölgesinde 11 il, 2 ilçede toplamda 10 bine yakın dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunların yerine 2025-2026 eğitim öğretim yılının başı itibarıyla yaklaşık 15 bin dersliği ilave olarak hizmete aldık. Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla birlikte baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde en az yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak. Yani yıkılanları yeniden yapmadık, yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak."

Kentte Şanlıurfaspor altyapısıyla entegre, futbol temalı bir spor lisesini hizmete açacakları bilgisini veren Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz muhalefet gibi belediye bütçelerini tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, asrın hırsızlıklarıyla harcamak durumunda olan belediyeler gibi davranmadık. AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'na mensup belediyeler, bölgede var güçleriyle bu sürecin içerisinde yer aldılar. Bunun siyasetini hiç yapmadık. Bugün de bunun siyasetini yapmak yerine eksik kalan bir şey varsa onları yerinde tespit etmek için buradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu başından itibaren çok yakın bir hassasiyetle takip etti."

Bakan Tekin, konuşmasının sonunda tüm katılımcılardan depremde hayatını kaybedenler için Fatiha suresini okumalarını istedi.

