Zonguldak'taki maden davasında duruşma: Yeni bilirkişi raporu alınacak

Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Zonguldak'taki maden davasında duruşma: Yeni bilirkişi raporu alınacak

TTK'ya bağlı Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde üretimin durdurulmasına karşı açılan davada mahkeme, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. TTK avukatları ocaklarda "metan birikimi ve ısı" riskine dikkat çekerek üretimin acilen başlamasını talep ederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 19:58, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 20:01
Yazdır
Zonguldak'taki maden davasında duruşma: Yeni bilirkişi raporu alınacak

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı 4 maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Zonguldak 4. İş Mahkemesindeki duruşmaya, TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) avukatları ile bazı CHP'liler katıldı.

TTK avukatı Gökhan Belhan, karşı tarafın iş durdurmayı gerektiren hususlarda itirazının olmamasının davalarının haklılığını ortaya koyduğunu savundu.

İtirazda, bilirkişi raporundaki beyanlardan ziyade müfettişlerin ifadelerine yer verildiğine değinen Belhan, "Yani bilirkişi raporuna itiraz yoktur. Bu nedenlerle yeniden bilirkişi raporuna ihtiyaç yoktur. Üretimin 1 aydır durması hem ekonomik hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskler oluşturmaktadır. Ocaklarda statik ısınmalar nedeniyle metan ve ısı birikimi mevcuttur. Bu nedenle hem iş güvenliği hem de üretim açısından sorun yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Belhan, alanında uzman kişiler tarafından rapor hazırlandığını belirterek, "Heyette nitelikli, havzayı bilen, alanlarında uzman akademisyenler yer almaktadır. Yeni bilirkişi raporu alınmaması ve davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Yeni bilirkişi heyetinin oluşturulacağını bildiren mahkeme hakimi, Üzülmez, Kozlu ve Karadon müesseselerine bağlı 4 maden ocağı için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince, TTK Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler üzerine "iş durdurma" yönünde rapor hazırlanmış, Valiliğe sunulan rapora istinaden 4 maden ocağında üretim durdurulmuştu.

TTK yönetimi de "iş durdurma kararının kaldırılması" için dava açmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber