İzmir'de, suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

Kentte öğle vakti başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Torbalı'da Mehmet Ekinci'nin (58) kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonetteki Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ilçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su bastı.

İş yerini su basan esnaf Bilgi Arsu, AA muhabirine, ilçede aralıklarla etkili olan yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bölgede altyapı sorunu olduğunu, bunun çözülmesi gerektiğini belirten Arsu, "Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı." dedi.