Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 23:21, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 23:39
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.
Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.