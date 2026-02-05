Ordu'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve mühimmatla yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler bomba ve çeşitli mühimmat ile yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 23:49, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 23:50
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, suç örgütü adına eylem yapmak için şüpheli şahısların şehre geldiği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine 3 Şubat'ta Ünye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet el bombası, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmatlar, motosiklet ve çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.