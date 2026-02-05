MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Ordu'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve mühimmatla yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler bomba ve çeşitli mühimmat ile yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Haber Giriş : 05 Şubat 2026 23:49, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 23:50
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, suç örgütü adına eylem yapmak için şüpheli şahısların şehre geldiği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine 3 Şubat'ta Ünye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet el bombası, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmatlar, motosiklet ve çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

