SGK Başkanı değişti. İşte 6 Şubat 2026 tarihli atama kararları...

MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Ana sayfaHaberler Siyasi

SGK Başkanı değişti. İşte 6 Şubat 2026 tarihli atama kararları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Milli Eğitim'den Çalışma Bakanlığı'na kadar birçok kritik kurumda üst düzey atama ve görev değişiklikleri yapıldı. Kararlar, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, BDDK üyeliğine getirildi. Kaya'dan boşalan SGK Başkanlığı koltuğuna Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus ELİTAŞ atandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 00:04, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 00:26
Yazdır
SGK Başkanı değişti. İşte 6 Şubat 2026 tarihli atama kararları...

Türkiye, 6 Şubat 2026 tarihli ve 33160 sayılı Resmi Gazete ile güne önemli atama ve görevden alma haberleriyle başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararlar neticesinde ekonomi, eğitim ve sosyal güvenlik yönetiminde kritik makamlara yeni isimler getirildi. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı il teşkilatlarındaki değişimler dikkat çekti. İşte tüm detaylarıyla yeni atama listesi:

BDDK'da Yeni Atamalar: Yakup Asarkaya İkinci Başkan Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bünyesinde yapılan atamalarda üst yönetim kadrosu şekillendi. Karar 2026/44 uyarınca:

Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanlığına atandı.

Olcay Turan, BDDK Üyeliğine getirildi.

SGK Başkanı olarak görev yapan Raci Kaya, BDDK Üyesi olarak görevlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) Kan Değişimi

SGK bünyesinde hem başkanlık düzeyinde hem de üst yönetim kademelerinde önemli değişikliklere gidildi. Karar 2026/47 ile kurumun tepe isminde değişikliğe gidilirken, Karar 2026/45 ile bazı isimler görevden alındı.

Yunus Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

Celalettin Sıvacı, SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Rıfat Koray Köprülüoğlu, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı oldu.

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Görevden Almalar ve Atamalar

Bakanlık merkez teşkilatında bazı üst kademe yöneticileri görevden alınırken, boşalan yardımcılık kadrolarına yeni isimler atandı.

Görevden alınan isimler:

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar.

Yeni atanan isimler:

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe atandı.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu getirildi.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık atandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda İl Müdürleri ve Müfettiş Ataması

Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem merkez hem de taşra teşkilatında kapsamlı bir operasyon gerçekleşti. Karar 2026/50 ile birçok il müdürünün görev yeri değiştirildi.

Hacı Atakan Doğan, Bakanlık bünyesinde Müfettişliğe atandı.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı.

Yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürleri:

Ayhan Işık: Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü
Gürhan Çokgezer: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Alireisoğlu (Bursa Müdürü iken): Edirne İl Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Nurettin Aras (Van Müdürü iken): Adana İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu (Şırnak Müdürü iken): Van İl Milli Eğitim Müdürü
Selahattin Kal: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber