SGK Başkanı değişti. İşte 6 Şubat 2026 tarihli atama kararları...

Türkiye, 6 Şubat 2026 tarihli ve 33160 sayılı Resmi Gazete ile güne önemli atama ve görevden alma haberleriyle başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararlar neticesinde ekonomi, eğitim ve sosyal güvenlik yönetiminde kritik makamlara yeni isimler getirildi. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı il teşkilatlarındaki değişimler dikkat çekti. İşte tüm detaylarıyla yeni atama listesi:

BDDK'da Yeni Atamalar: Yakup Asarkaya İkinci Başkan Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bünyesinde yapılan atamalarda üst yönetim kadrosu şekillendi. Karar 2026/44 uyarınca:

Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanlığına atandı.

Olcay Turan, BDDK Üyeliğine getirildi.

SGK Başkanı olarak görev yapan Raci Kaya, BDDK Üyesi olarak görevlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) Kan Değişimi

SGK bünyesinde hem başkanlık düzeyinde hem de üst yönetim kademelerinde önemli değişikliklere gidildi. Karar 2026/47 ile kurumun tepe isminde değişikliğe gidilirken, Karar 2026/45 ile bazı isimler görevden alındı.

Yunus Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı olarak atandı.

Celalettin Sıvacı, SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Rıfat Koray Köprülüoğlu, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı oldu.

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Görevden Almalar ve Atamalar

Bakanlık merkez teşkilatında bazı üst kademe yöneticileri görevden alınırken, boşalan yardımcılık kadrolarına yeni isimler atandı.

Görevden alınan isimler:

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar.

Yeni atanan isimler:

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe atandı.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu getirildi.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık atandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda İl Müdürleri ve Müfettiş Ataması

Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem merkez hem de taşra teşkilatında kapsamlı bir operasyon gerçekleşti. Karar 2026/50 ile birçok il müdürünün görev yeri değiştirildi.

Hacı Atakan Doğan, Bakanlık bünyesinde Müfettişliğe atandı.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı.

Yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürleri:

Ayhan Işık: Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü

Gürhan Çokgezer: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü

Ahmet Alireisoğlu (Bursa Müdürü iken): Edirne İl Milli Eğitim Müdürü

Mehmet Nurettin Aras (Van Müdürü iken): Adana İl Milli Eğitim Müdürü

Bilal Yılmaz Çandıroğlu (Şırnak Müdürü iken): Van İl Milli Eğitim Müdürü

Selahattin Kal: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü