Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi

Asrın felaketinin, Türkiye'yi sarsan derin acının üçüncü yıl dönümü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizin acıları, hala yakıyor yürekleri. Yaraları sarmak için çalışmalar ise bütün süratiyle devam ediyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı deprem oldu. Önce sabah 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde.

11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Resmi bilgilere göre, 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremlerden 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkilendi. Felaket Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana,Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ı vurdu.

35 bin 355 binanın yıkıldığı, 17 bin 491 binanın da acil olarak yıkılması gerektiği ve 179 bin 786 binanın ağır, 40 bin 228 binanın orta ve 431 bin 421 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

Mahalleler, ilçeler hatta şehirler yok oldu. 12 bin 119 orta ya da ağır hasar aldı. Bölgede bulunan 116 hastanenin 42'si ağır ve orta hasarlı, 94'ü ise az hasarlı olarak belirlendi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde kültür varlığı kategorisinde toplamda 8 bin 500 eser bulunuyordu. 169'u yıkıldı, 535'i ağır 390'ını orta hasar aldı.

Felaketten kurtulanlar için 11 ilde 350 çadır kent, 645 bin çadır ve 215 bin 224 konteyner kuruldu. Bölgeye 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Bu süreçte deprem bölgesinden göç hareketliliği başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı verilerine göre, deprem bölgesindeki 10 ilden toplam 715 bin 29 kişi başka şehirlere göç etti. En çok göç veren il 164 bin 247 kişi ile Hatay oldu. Hatay'ı 102 bin 621 kişi ile Malatya, 82 bin 119 kişi ile Kahramanmaraş, 77 bin 898 kişi ile Adana takip etti.

EKONOMİYE ETKİSİ AĞIR OLDU

Depremin Türkiye ekonomisi üzerinde yol açtığı yük 2 trilyon lira yani 103,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bunda yüzde 54,9'luk pay ve 56,9 milyar dolar ile ilk sırada konut hasarı yer aldı. En büyük ikinci hasar kalemi ise 12,9 milyar dolar ile kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım. Konut hariç özel kesim hasarı 11,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Felaketin izlerini silebilmek için inşa çalışmaları hızla başladı. 2025 yılının Aralık ayı itibariyle toplamda 455 bin konutun inşa çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. inşa çalışmaları halen devam ediyor.

