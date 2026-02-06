Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler gündemde. Hükümet, emekli maaşları arasındaki farkların azaltılması ve tüm emeklilere ortak zam verilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üç koldan yürüttükleri çalışmalarla, düşük prim ödeyen ile yüksek prim ödeyen emekliler arasındaki maaş makasının kapanmasını hedefliyor. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılan zam oranlarının eşitlenmesi de gündemde. Bu düzenlemelerin 2027 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanırken, yılın ikinci yarısında bazı iyileştirmelerin başlaması bekleniyor.

Emeklilik Sisteminde Yapılması Planlanan Değişiklikler

Emekli maaşları arasındaki farkların azaltılması

Tüm emeklilere ortak zam verilmesi

Prim ödemelerine göre maaş düzenlemesi yapılması

En düşük emekli maaşı uygulamasının kaldırılması

"Vatandaşlık maaşı" uygulamasının değerlendirilmesi

Çalışmaların Detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon, emeklilik sistemi ve maaş katsayıları üzerinde kapsamlı bir analiz yürütüyor. AK Parti yetkilileri, hem hükümetin hem de partinin önceliğinin emekli maaşlarının iyileştirilmesi olduğunu belirtiyor. Prim ödemeleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi için çeşitli formüller üzerinde duruluyor ve etki analizleri hazırlanıyor.

Zam Oranlarında Eşitlik Hedefi

Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 zam yapılmıştı. Yeni düzenleme ile bu farkın ortadan kaldırılması ve tüm emeklilere ortak bir zam oranı uygulanması amaçlanıyor. Böylece, prim ödemelerine göre adil bir maaş dağılımı sağlanacak ve en düşük emekli maaşı uygulamasına ihtiyaç kalmayacak.

Uygulama Takvimi ve Gelecek Adımlar

Düzenlemelerin, ekonomik programın sonuçlarının alınacağı 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Ancak, bu yılın ikinci yarısından itibaren emekliler için bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulamanın da bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtiliyor.



