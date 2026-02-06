Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı.
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Epstein'in ölüm gecesi kayıtlarındaki 'turuncu' sır

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili yeni paylaşılan görüntülerde, hücresine doğru giden "turuncu elbiseli bir kişi" olduğu tespit edildi.

Haber Giriş : 06 Şubat 2026 08:03, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 08:04
Epstein'in ölüm gecesi kayıtlarındaki 'turuncu' sır

ABD merkezli CBS kanalının uzman görüşleriyle desteklediği analiz haberinde, Adalet Bakanlığının Epstein'le ilgili paylaştığı son belgelerin, milyarder iş adamının intihar ettiği iddia edilen gece, daha önceki resmi raporların aksine turuncu elbiseli bir kişinin daha olay mahallinde bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde, "Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan uzman görüşleriyle desteklediği analiz haberinde, Jeffrey Epstein'in ölüm gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen müfettişlerin, 9 Ağustos 2019'da saat 22.39 civarında Epstein'in hücresinin bulunduğu izole ve kilitli kata doğru merdivenlerden yukarı çıkan turuncu renkli bir cisim gözlemlediklerini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin Epstein'in tutuklu bulunduğu Metropolitan Cezaevi'ndeki videonun inceleme raporlarında yer alan "L Katı merdivenlerinden yukarı doğru turuncu bir şeyin çıktığı görülüyor. Muhtemelen o kata çıkarılan bir mahkum olabilir." ifadesinin, yetkililer tarafından "daha önce bildirilmemiş bir şeye işaret ettiği" ve Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla çeliştiği vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

"Yeni kayıtlar, o akşam geç saatlerde Epstein'in kaldığı katın yakınındaki faaliyetler hakkında daha fazla soru işareti uyandırıyor."

Adalet Bakanlığının belgelerinde aynı saat ve dakikadaki kayıt incelenmiş ve söz konusu şahıs için turuncu "çarşaf veya yatak takımı" taşıyan "kimliği belirsiz" bir cezaevi memuru olabileceği yorumuna yer verilmişti.

Cezaevindeki nöbetçi memurlara turuncu elbiseli kişi hakkında soru sorulmadı

Adalet Bakanlığı ve FBI raporları incelendiğinde, Epstein'in öldüğü gece nöbetçi olduğu tespit edilen görevlilere son kayıtlarda bahsi geçen turuncu elbiseli kişiyle ilgili hiçbir sorunun yöneltilmediği ortaya çıktı.

Ayrıca raporlarda, olay gecesi Epstein'in hücresinin bulunduğu katta nöbetçi olan Tova Noel isimli kadın görevlinin, binadaki mahkum sayısının gecenin bir bölümünde bir kişi eksik çıkmasıyla ilgili 2019 yılında sorgulandığı tespit edildi.

Noel, ifadesinde, aynı gece binadaki mahkum sayısının saat 22.00 ile 03.00 arasında 73 olan mahkum sayısını 72 olarak kaydetmesiyle ilgili "muhtemelen yanıldığını" ve sayının değiştiğini hatırlamadığını belirtti.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da geçen yaz Fox News kanalına verdiği bir röportajda, Epstein'in ölüm gecesi, aynı katta bir güvenlik görevlisinin dışında kimsenin bulunmadığını, "görüntülerin gayet açık" olduğunu iddia etmişti.

O gece kayıt yaptığı bilinen tek kamera, Epstein'in hücresine giden merdiveni kısmen gizleyecek şekilde konumlandırılmış, diğer açıdaki kameranın ise kayıt yapmadığı öne sürülmüştü.

Reşit olmayan kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan hükümlü Jeffrey Epstein'in şüpheli şekilde öldüğü hapishaneyle ilgili paylaşılan son görseller, olay gecesi yaşananlar ve Epstein'in ölüm sebebiyle ilgili şüpheleri gidermek yerine daha da artırdı.

Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyor.

