Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açtı. 14 milyon vatandaş doğrudan etkilenirken, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti ve 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler, toplamda 120 bin kilometrekarelik bir alanda etkili oldu ve çok sayıda bina yıkıldı ya da hasar gördü.

Depremin Etkilediği Bölgeler ve Yıkımın Boyutu

11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahalle de ağır yıkımlar yaşandı.

de ağır yıkımlar yaşandı. 35 bin 355 bina yıkıldı, 17 bin 491 bina acil olarak yıkılması gerekenler arasında yer aldı.

yıkıldı, acil olarak yıkılması gerekenler arasında yer aldı. 179 bin 786 bina ağır, 40 bin 228 bina orta, 431 bin 421 bina ise az hasarlı olarak tespit edildi.

Acil Müdahale ve Devletin Seferberliği

Deprem sonrası ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi ve deprem bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alındı. Devletin tüm imkanları seferber edilerek kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bölgeye hızla su, gıda, ilaç ve giyecek gibi temel yaşam malzemelerini ulaştırdı.

Kurtarma ve Barınma Çalışmaları

38 bin 901 binada arama yapıldı, 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

arama yapıldı, arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede toplam 650 bin personel , arama kurtarma ve güvenlik görevlerinde yer aldı.

, arama kurtarma ve güvenlik görevlerinde yer aldı. 350 çadır kentte 645 bin çadır, 414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kuruldu.

Altyapı ve Kültürel Hasar Tespiti

Bölgede bulunan 116 hastanenin 42'si ağır ve orta hasarlı, 94'ü ise az hasarlı olarak belirlendi.

ağır ve orta hasarlı, ise az hasarlı olarak belirlendi. Kültür varlığı kategorisinde toplamda 8 bin 500 eser bulunuyordu; bunlardan 169'u yıkıldı, 535'i ağır, 390'ı orta hasar aldı.

Maddi Kayıplar ve Ekonomik Etki

Bölgeye toplamda 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı. Depremin Türkiye ekonomisine etkisi ise yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) olarak hesaplandı. En büyük zarar kalemi konut hasarı olurken, kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım da önemli bir yer tuttu.

Nüfus Hareketliliği ve Göç

Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK)'nun verilerine göre deprem bölgesindeki 10 ilden toplamda 715 bin 29 kişi başka şehirlere göç etti. En çok göç veren il Hatay (164 bin 247 kişi), ardından Malatya, Kahramanmaraş ve Adana geldi.

Konut İnşası ve Yeniden Yapılanma

2025 yılı Aralık ayı itibariyle toplamda 455 bin konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Sosyal ve ekonomik toparlanma süreci devlet ve millet iş birliğiyle devam ediyor.

Anma Törenleri ve Toplumsal Hafıza

Depremin üçüncü yılında hayatını kaybedenler Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen törenlerle anılıyor. Enkaz alanlarına karanfiller bırakılırken, yakınlarını kaybeden aileler adalet çağrılarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde üç yıl sonra yaşam büyük ölçüde yeniden kuruldu.



