Rüzgar enerjisinde yeni hedef: 2030'da 2 terevat eşiği aşılacak

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel rüzgar enerjisi kurulumlarının 2025'te 150 gigavatı aşacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılda küresel rüzgar enerjisi büyümesine Asya-Pasifik pazarlarının diğer bölgelere kıyasla daha yüksek katkı sağladığı belirtilirken, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgenin artan rüzgar enerjisi talebinin karşılanmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesinde kritik rol üstlendiğine dikkati çekildi.

Buna göre, Hindistan geçen yıl 6,3 gigavatlık kurulumla ulusal rekor kırarken, Avrupa 2024'e kıyasla 5 gigavat artışla toplam 22,5 gigavat yeni kapasite ekledi. ABD'de ise 7 gigavatın üzerinde yeni kapasite kurulması öngörülüyor. Çin, geçen yıl kasım sonu itibarıyla 89 gigavatlık kurulum gerçekleştirerek rüzgar enerjisinde 100 gigavat eşiğine yaklaşmış durumda.

Bu büyüme eğilimlerinin sürmesi halinde, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030'da 2 teravatı aşması beklenirken, rüzgar enerjisinin küresel ekonomik kalkınmaya katkısının da artacağı öngörülüyor.

"Ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji el ele gidiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GWEC Üst Yöneticisi Ben Backwell, yeni kapasitelerin hızlı büyüyen ekonomilerde rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırdığını ve bu sürecin ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti.

Backwell, Çin'de 225 binden fazla rüzgar türbininin 1000 teravatsaatin üzerinde elektrik ürettiğini aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, ülkede enerji tüketimi rekor seviyelere çıkarken termal üretimin azalmasına yardımcı oluyor. Hindistan'da ise artan elektrik talebi, rekor düzeyde yeni rüzgar kapasitesi ve büyük ölçekli güneş yatırımlarıyla karşılanıyor. Birleşik Krallık'ta rekor kıran AR7 ihalesi ülkeye 22 milyar sterlinlik özel sektör yatırımını getirecek. Bu ivme Vietnam, Güney Kore ve Filipinler gibi yeni gelişen pazarlarda da görülüyor. Artık ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerjinin el ele gittiği açıkça görülüyor. Modern enerji sisteminin gerçekliği giderek netleşiyor ve rüzgar enerjisi Elektrik Çağı'nın temel taşı haline geliyor."