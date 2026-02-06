'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj payşatı.
