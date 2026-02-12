İDDK, hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığını ispatlayan idareleri haklı buluyor

İlk derece mahkemesi haklı beklentiden yola çıkarak işlemi iptal etmiş istinaf mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Fesih sonrası kadrosunun başka unvanlı kadro ile değiştirilmesi Danıştay 12. Dairesince dikkate alındı

Dosyanın incelenmesinden, davacının, Çiğli Belediyesinde ilk olarak 04/03/2019 tarihinde göreve başladığı, davacı ile 2020 yılı için sözleşme imzalanmadığı, 31/01/2020 tarihinde hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmediği, bu işlemden çok kısa bir süre sonra da Belediye Meclisinin kararıyla davacının görev yaptığı 5. dereceli iki "..." kadrosunun 5. dereceli "çocuk rehberi ve gözlemcisi" ve "tercüman" olarak değiştirildiği,

Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, Belediye Meclisi kararına karşı dava açılıp açılmadığı ve "..." unvanlı toplam dolu/boş kadro durumu araştırılmaksızın karar verildiğinin anlaşıldığı gerekçesi ile ilk derece kararını bozmuştur.

İlk derece mahkemesi ise kararında ısrar etmiştir.

İDDK: Belediye bu kadroya ihtiyaç kalmadığını açıkça ortaya koymuştur.

Uyuşmazlıkta, davacının sözleşmesinin yenilenmemesinden sonra görev yaptığı eğitmen kadrolarının Belediye Meclisi kararıyla çocuk rehberi ve gözlemcisi ve tercüman olarak değiştirildiği ve idare tarafından eğitmen olarak istihdam edilmek üzere başka bir sözleşmeli personel alımı yapılmadığı hususları dikkate alındığında, davacının hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2025/313

Karar No: 2025/1891

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Çiğli Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde "..." olarak görev yapan davacının, hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığından bahisle, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin Çiğli Belediye Başkanlığının ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının ödenmesine ve tüm özlük, emeklilik ve sosyal haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

...İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin devamı yönünde karar alındığı ve çalışmaya devam eden davacıda haklı beklenti yaratıldığı, ancak kısa bir süre sonra eğitmen kadrosuna ihtiyaç kalmadığı ileri sürülerek davacının sözleşmesinin feshedildiği, ardından da kadrosunun kaldırıldığı, bu haliyle idarece davacı açısından güvensiz ve belirsiz bir durum yaratıldığı, davacının sözleşmesinin devam edeceği yolundaki haklı beklentisi hiçe sayılarak hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmediği; öte yandan, işlem hukuka aykırı bulunduğundan, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesi ile tüm özlük, emeklilik ve sosyal haklarının iadesi gerektiği; her ne kadar, davalı idarece davacı ile 2020 yılına ilişkin bir sözleşme bulunmadığı ileri sürülmüş ise de, davacının 2020 yılında dava konusu işlemin tesis edildiği 31/01/2020 tarihine kadar çalıştırılmaya devam ettirilmiş olması karşısında bu yöndeki iddiasına itibar edilmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine ve tüm özlük, emeklilik ve sosyal haklarının iadesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 13/05/2024 tarih ve E:2021/7223, K:2024/2397 sayılı kararıyla;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, sözleşmeli personel çalıştırma, personelin sözleşmesini yenilememe konusunda belediyelerin takdir yetkisinin bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararı ile zorlanamayacağı, diğer bir ifadeyle idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği açık olmakla birlikte, idarelerin bu takdir yetkisinin de mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve takdire dayanan işlemlerin sebep ve maksat yönünden yargı denetimine tabi bulunduğu hususlarının idare hukukunun bilinen ilkelerinden olduğu,

Dosyanın incelenmesinden, davacının, Çiğli Belediyesinde ilk olarak 04/03/2019 tarihinde göreve başladığı, davacı ile 2020 yılı için sözleşme imzalanmadığı, 31/01/2020 tarihinde hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmediği, bu işlemden çok kısa bir süre sonra da Belediye Meclisinin ...tarih ve ... sayılı kararıyla davacının görev yaptığı 5. dereceli iki "..." kadrosunun 5. dereceli "çocuk rehberi ve gözlemcisi" ve "tercüman" olarak değiştirildiği,

Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararına karşı dava açılıp açılmadığı ve "..." unvanlı toplam dolu/boş kadro durumu araştırılmaksızın karar verildiğinin anlaşıldığı,

Bu durumda; eksik incelemeye dayalı olarak verilen, dava konusu işlemin iptali ve işlem nedeniyle uğradığı tüm maddi kayıplar ile yoksun kaldığı özlük, emeklilik ve sosyal haklarının davacıya ödenmesine yönelik İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ...İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının hizmetine ihtiyaç bulunmadığı halde işe alındığı, 03/02/2020 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclisi kararıyla eğitmen kadrolarının iptal edildiği, bu kadroların yerine Belediyeye ait kreşte çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan kadroların ihdas edildiği, belediye personelini atamanın belediye başkanının yetkilerinden olduğu, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ...'NUN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Çiğli Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde ... olarak görev yapan davacının, hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığından bahisle, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlem tesis edilmiş, ... tarih ve ... sayılı Belediye Meclisi kararıyla da davacının görev yaptığı eğitmen kadrosunun da dahil olduğu on iki kadronun unvanının kaldırılmasına ve değiştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine, davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin Çiğli Belediye Başkanlığının ... tarih ve ...sayılı işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının ödenmesine ve tüm özlük, emeklilik ve sosyal haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir... Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) bendinde sözleşmeli personel; "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir" şeklinde tanımlanmıştır.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1. maddesinde; bu Esaslar'ın 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı belirtilmiş; "Sözleşmenin Feshi" başlıklı Ek 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise; "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" halinde, personelin sözleşmesinin tek taraflı feshedileceği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun yukarıda metnine yer verilen 49. maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenleme ile kamu tüzel kişiliğine sahip olan belediyelerin asli ve sürekli görevlerini yürütmek üzere uzmanlık gerektiren işlerde statü hukuku kapsamında hizmet sözleşmesi ile personel çalıştırabilmesi mümkün kılınmıştır.

İdarelerin hizmetlerini ifa ederken, sözleşmeli personel çalıştırmasının amacının personel seçiminde esneklik sağlanması olduğu, idareye kendi personelini seçmesi ve sözleşme süresinin bitiminde ilgilisiyle sözleşmenin yenilenmesi hususlarında takdir yetkisi tanındığı, idarenin bu yetkiyi kadro ve ihtiyaç durumu ile personelin hizmete ilişkin eğitimi, bilgisi ve deneyimi gibi özelliklerini değerlendirerek kullanabileceği; öte yandan, idarelerin sözleşme süresi sona eren personel ile yeniden sözleşme imzalamaya yargı kararı ile zorlanamayacağı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Çiğli Belediyesinde 04/03/2019 tarihinde göreve başladığı, davacı ile 2020 yılı için sözleşme imzalanmadığı, 31/01/2020 tarihinde hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin bildirildiği, bu işlemden sonra Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarih ve 25 sayılı kararıyla davacının görev yaptığı 5. dereceli iki "..." kadrosunun 5. dereceli "çocuk rehberi ve gözlemcisi" ve "tercüman" olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacının sözleşmesinin yenilenmemesinden sonra görev yaptığı eğitmen kadrolarının Belediye Meclisi kararıyla çocuk rehberi ve gözlemcisi ve tercüman olarak değiştirildiği ve idare tarafından eğitmen olarak istihdam edilmek üzere başka bir sözleşmeli personel alımı yapılmadığı hususları dikkate alındığında, davacının hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davacıya ödenmesine ilişkin ...İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:..., K:...sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 09/10/2025 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile kesin olarak karar verildi.



