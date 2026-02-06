Ankara Büyükşehir'den Başsavcılığa Melih Gökçek başvurusu

Danıştay'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından Melih Gökçek hakkında verilen soruşturma izni verilmemesi kararını iptal etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye, yürütülen soruşturma kapsamında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi başvuruda bulundu.

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin belediye yöneticileri hakkında, imar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla yapılan şikayetin "işleme konulmamasına" ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmıştı.

Bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaparak, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, kamuoyuna yansıyan "Melih Gökçek'le ilgili 10 yıldır beni çağıracak bir savcı çıkmadı" şeklindeki açıklamalarını da hatırlatarak yürütülecek soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenmesini talep etti.