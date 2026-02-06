CB, Sözleşmelilerin Kadroya Geçişine Dair İdarelere Yazı Gönderdi!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 2023 yılında yapılan düzenleme sonrası sözleşmeli olarak atanan kişilerin üç yıl görev yaptıktan sonra talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarına ilişkin düzenleme kalıcı olarak yapılmıştı.

Bu kapsamda, anılan düzenlemeden sonra üç yılını tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçişiyle ilgili uyulacak ilkeleri içeren genel yazı Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu idare idarelerine gönderilmiştir.

Bu kapsamda anılan düzenlemeden;

-29 Kasım 2022 tarihi ve sonrasında sözleşmeli olarak göreve başlayan kişiler faydalanabilecektir.

-Memur kadrosuna geçirilecek olan kişilerin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.

-Kişilerin memur kadrolarına geçebilmeleri için üç yıllık süreyi tamamlamalarına binaen 30 gün süre içerisinde bağlı oldukları idareye başvurmaları gerekmektedir. 30 günlük süre içerisinde müracaat etmeyenler bu haktan yararlanamayacaktır.

-Atanma talebi yapan kişilerin işlemleri 60 gün içerisinde tamamlanacaktır.

-Kadroya geçirilen kişilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

-Kadroya geçen kişiler bir yıl daha aynı kurumda görev yapmaya devam edecek olup, bu kişiler yalnızca can güvenliği ve sağlık sebebi halinde başka idarelere atanabilecektir.

-Kadroya geçen kişiler ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme, kurumsal sınavlar sonucu atamalar, görevde yükselme sınavı sonucu atamalar kapsamında başka yerlere atanabilecektir.