CB, Sözleşmelilerin Kadroya Geçişine Dair İdarelere Yazı Gönderdi!

Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CB, Sözleşmelilerin Kadroya Geçişine Dair İdarelere Yazı Gönderdi!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışan kişilerin kadroya geçiş işlemlerinin yürütülmesine dair ilkeleri idarelere duyurdu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 15:03, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 15:04
CB, Sözleşmelilerin Kadroya Geçişine Dair İdarelere Yazı Gönderdi!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 2023 yılında yapılan düzenleme sonrası sözleşmeli olarak atanan kişilerin üç yıl görev yaptıktan sonra talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarına ilişkin düzenleme kalıcı olarak yapılmıştı.

Bu kapsamda, anılan düzenlemeden sonra üç yılını tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçişiyle ilgili uyulacak ilkeleri içeren genel yazı Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu idare idarelerine gönderilmiştir.

Bu kapsamda anılan düzenlemeden;

-29 Kasım 2022 tarihi ve sonrasında sözleşmeli olarak göreve başlayan kişiler faydalanabilecektir.

-Memur kadrosuna geçirilecek olan kişilerin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.

-Kişilerin memur kadrolarına geçebilmeleri için üç yıllık süreyi tamamlamalarına binaen 30 gün süre içerisinde bağlı oldukları idareye başvurmaları gerekmektedir. 30 günlük süre içerisinde müracaat etmeyenler bu haktan yararlanamayacaktır.

-Atanma talebi yapan kişilerin işlemleri 60 gün içerisinde tamamlanacaktır.

-Kadroya geçirilen kişilere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

-Kadroya geçen kişiler bir yıl daha aynı kurumda görev yapmaya devam edecek olup, bu kişiler yalnızca can güvenliği ve sağlık sebebi halinde başka idarelere atanabilecektir.

-Kadroya geçen kişiler ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme, kurumsal sınavlar sonucu atamalar, görevde yükselme sınavı sonucu atamalar kapsamında başka yerlere atanabilecektir.

Bu Habere Tepkiniz

