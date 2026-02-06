Bakan Güler: Planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Osmaniye'ye gitti.

Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi ilk olarak 12. Komando Tugay Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu, öğle yemeğini Mehmetçiklerle birlikte yedi.

Bakan Güler, burada komandolara hitaben bir konuşma da yaptı.

Üç yıl önce, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Güler, şunları kaydetti:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afete Osmaniye'miz de maruz kaldı. Ne yazık ki can kayıplarımız oldu, evlerimiz, iş yerlerimiz yıkıldı. Depremin ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumları ile depremzede kardeşlerimizin yardımına koştu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki unsurları da depremin yıkıcı etkisine uğramasına rağmen ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Ayrıca ülkemizin dört bir köşesinden unsurlarımız da süratle bölgeye intikal ettirildi. Bu kapsamda kahraman ordumuz, başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere iaşe, barınma, sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması için kahramanca ve fedakarca görev yaptı. Üstlendiği tüm sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile tam bir koordinasyon ve uyum içinde icra etti."

Güler, birçok ülkenin nüfusundan çok daha fazla insanı etkileyen böylesine büyük bir afetin, ancak çok güçlü bir dayanışma ile aşılabileceğine dikkati çekerek, "Çok şükür ki bizler de bir ve beraber olarak depremin yaralarını sardık, sarmaya devam ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası için başlatılan büyük konut seferberliği, devletimizin bu konudaki çabalarının en önemli yansımasıdır. Nitekim şu ana kadar Osmaniye'de afetzede vatandaşlarımıza teslim edilen 12 bin 557 konut ve iş yerine ilave olarak 13 bin 573 bağımsız bölümün yapım ihalesi de tamamlanmıştır. Ayrıca bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle 'Yüzyılın Konut Seferberliği' kapsamında Osmaniye için planlanan 2 bin 990 konutun kura çekimine de şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

- "Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra ettik"

Milli Savunma Bakanı Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde birbiri ardına gerginliklerin ve krizlerin yaşandığını, çatışmaların ve savaşların ortaya çıktığını belirterek, risk ve tehditlerin çok boyutlu hale geldiğini söyledi.

Böylesine hassas bir ortamda, ülkenin ve asil milletin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalıştıklarına işaret eden Güler, şunları paylaştı:

"Şanlı ordumuz da son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. En başta terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de tehdidi kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar icra ettik. Bugün sınır şehirlerimizde huzur ve güvenlik ortamı hakimse, Suriye'den sınırlarımıza önceden olduğu gibi roketler düşmüyorsa bunlar hep sizlerin, kahraman Mehmetçiğin hudutlarımızın ötesindeki mücadelesi sayesindedir. Nitekim 12. Komando Tugayımız da Kasım 2023'ten itibaren iki yıl boyunca Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde görev icra etmiş olup, Ekim 2025'ten bu yana da Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile görev yapmaktadır. Halihazırda tugayımıza bağlı taburlarımızın, bölgedeki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü memnuniyetle müşahede ediyorum. Başta sizler olmak üzere tugayımızın tüm personelini gayretleri nedeniyle yürekten tebrik ediyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum."

- "Süreç rasyonel devlet aklıyla yürütülmekte"

Bakan Güler, gerçekleştirilen operasyonların başarısı neticesinde Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir aşamaya geçildiğini vurgulayarak, devletin, terörü tamamıyla sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattığını dile getirdi.

Yaşar Güler, şöyle devam etti:

"Bu tarihi proje kahraman ordumuzun sahadaki emsalsiz gayretleriyle birlikte asil milletimizin ortak iradesi, toplumsal dayanışmamız ve rasyonel devlet aklıyla yürütülmektedir. Sürecin başarısı için PKK ve iltisaklı grupların başta Suriye olmak üzere tüm bölgelerde terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını en hızlı şekilde koşulsuz teslim etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda komşumuz Suriye yönetimi ile de yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelidirler. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz."

- "Büyük ölçekli eğitim ve tatbikatlar icra ediyoruz"

Teröre karşı verilen başarılı mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğini, personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle sağladıklarını belirten Güler, "Aynı şekilde Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla korumaktayız. Ayrıca pek çok coğrafyada uluslararası barış ve istikrarın tesisine müstesna katkılar sunmaktayız. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada büyük ölçekli eğitim ve tatbikatlar icra ediyoruz. Böylesine geniş kapsamlı görevlerin aynı anda ve üstün bir başarıyla yürütülmesinde eğitimli, disiplinli nitelikli personel ile yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünlerine sahip olmamız en büyük etkendir." ifadesini kullandı.

Güler, komandoların, eğitimlerine özen göstermeleri, aynı zamanda fiziksel kondisyonunu, bireysel gelişimini ve mesleki niteliklerini daha da ileri taşımak için çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmayınız ki bir Türk komandosu daima güçlü, cesur, hazır ve dayanıklı olmalıdır. Bu esasları rehber edineceğine inandığım siz kahraman komandolarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı üstün bir gayretle yerine getireceğinize, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Savunma ve güvenlik alanında da temel önceliğimiz elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılmasıdır. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Azminiz ve gayretiniz daim olsun."