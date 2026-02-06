Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
GSB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 2026 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında toplam 1.650 personelin atanacağını duyurdu.

06 Şubat 2026
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin duyuru metnini yayımladı. Duyuruya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla kurum içi atama yapılacak.

1.074 kadro görevde yükselme kapsamında

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar kapsamında toplam 1.074 kadro için sınav düzenlenecek. Bu kapsamda yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, yurt müdür yardımcısı, şef, antrenör, gençlik hizmetleri memuru, yurt yönetim memuru ve memur kadroları bulunuyor.
En fazla kontenjan ise taşra teşkilatında görev yapacak şef, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru kadrolarına ayrıldı.

Unvan değişikliğiyle 576 personel atanacak

Unvan değişikliği sınavı kapsamında ise 576 personel atanacak. Avukat, istatistikçi, biyolog, kimyager, mimar, mühendis, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, tekniker ve teknisyen kadroları için sınav yapılacak.
En yüksek kontenjan, taşra teşkilatında görev yapacak psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, tekniker ve teknisyen kadrolarına ayrıldı.

Başvurular şubat ayında başlayacak

Sınava başvurular, 23 Şubat 2026 - 9 Mart 2026 tarihleri arasında https://ekip.gsb.gov.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.
Yazılı sınav başvuruları ise ayrıca Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav 26 Nisan'da yapılacak

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yazılı aşaması, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum halinde yapılacak. Sınav; Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 ilde gerçekleştirilecek.
Çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak sınavda adaylara 60 soru yöneltilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek.

Sözlü sınav ve atama süreci

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, liyakati, özgüveni ve genel kültürü değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şart olacak.

Atamalar, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek başarı sıralaması esas alınarak yapılacak.

Sınav Duyuru Metni için TIKLAYINIZ.

Ek-1: Birim kontenjan dağılım listesi için TIKLAYINIZ.

Ek-2: Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.

Ek-3: Beyan formu için TIKLAYINIZ.

