Bakan Şimşek'ten AB'ye 'Gümrük Birliği' resti

Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek'ten AB'ye 'Gümrük Birliği' resti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Üyesi Marta Kos ile görüştü. Tam üyelik hedefini yineleyen Şimşek, güncelliğini yitiren Gümrük Birliği'nin bir an önce modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Zirveden 200 milyon avroluk kredi anlaşması çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 18:08, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 18:16
Yazdır
Bakan Şimşek'ten AB'ye 'Gümrük Birliği' resti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin stratejik hedefleri olmaya devam ettiğini bildirdi.

Şimşek, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakanlık'ta gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında "niyet beyanı" imzalandı. Bu kapsamda Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) 100'er milyon avro AYB kredisi verilecek.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Kos'un Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olduğuna işaret ederek, "Gelecekte sizi Türkiye'de daha sık ağırlamayı temenni ediyoruz." dedi.

Ziyaretin, Türkiye-AB ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınması, bağların yeniden kurulması ve güvenin yeniden tesis edilmesine ilişkin kararlılıklarının açık göstergesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği'ni hem ekonomik hem de siyasi açıdan stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Ortak güvenliğimiz ve refahımız için yeniden güçlü bir bağ kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, dünyanın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliği artık bir tercih değil bir zorunluluktur. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir bakışla yaklaşılması yönündeki çağrınız son derece yerinde ve anlamlıdır. Bu bakış açısını biz de tamamen paylaşıyoruz." diye konuştu.

AYB'nin Türkiye ile ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına verdikleri güçlü destek için Kos'a teşekkür eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün imzalanan niyet beyanı bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Bugünkü niyet beyanı, Türkiye ile AYB arasında yeşil dönüşüm projeleri, bağlantısallık ve dayanıklılık dahil olmak üzere daha geniş ve daha iddialı bir işbirliğinin önünü açmaktadır. AYB'nin Türkiye'de yeniden etkin rol üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Bankanın deprem sonrası toparlanma sürecine verdiği destek için de müteşekkiriz."

- "Gümrük Birliği artık güncelliğini yitirmiştir"

Şimşek, Türkiye'nin AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, "Buna karşın Gümrük Birliği, hizmet ticareti, kamu alımları ve tarım ürünlerini kapsayan bir çerçeveden yoksun olup artık güncelliğini yitirmiştir. AB'nin Latin Amerika ve Hindistan'a uzanan açılım çabalarına saygı duyuyoruz ancak 5. en büyük ticaret ortağıyla daha derin bir entegrasyonun göz ardı edilmesi bize göre makul görünmüyor. Bu nedenle, karşılıklı fayda temelinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önceliklendirilmelidir." dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye ile AB'nin aynı coğrafyayı paylaştığını, zengin bir ortak geçmişe ve derin ekonomik ile sosyal bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, bugün ihtiyaç duyulanın ortak bir geleceği ve refahı inşa edecek güçlü bir siyasi irade ile stratejik bir perspektif olduğunu ifade etti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Diyalogdan karara geçecek siyasi irade. Potansiyeli performansa dönüştürecek siyasi irade. Türkiye, daha güçlü bağlantısallık, enerji arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve herkes için barışçıl, müreffeh ve güvenli bir Avrupa hedefi doğrultusunda AB ile stratejik ortak olarak çalışmaya hazırdır. Küçük ve kademeli adımlar elbette önemli ama bunun ötesine geçmek gerekli. Bugün artık daha iddialı ve pozitif bir gündemle, daha derin bir entegrasyona doğru cesur ve karşılıklı faydaya dayalı adımlar atma zamanıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber