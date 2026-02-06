İzmir'de otomobil dereye uçtu: 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi B.T.'nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, araçta bulunan ve kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D.'nin (33), çeşitli suçlardan aranmaları bulunduğu için olay yerini terk ederek kaçtıkları öne sürüldü. İlk etapta aracın sel sularına kapıldığı yönündeki iddiaların aksine, yapılan incelemelerde olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.