Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!

BDDK, yasal takibe düşen kişi sayısının 2 milyonu aşması üzerine harekete geçti. Kredi kartı ve bireysel kredi borçları için 3 ay içinde başvuru yapanlara 48 ay taksit imkanı tanındı. İşte borç yapılandırmasının şartları ve güncel veriler.

Haber Giriş : 06 Şubat 2026 18:57, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 19:04
Kredi kartı ve bireysel kredi borcu yasal takipte olan kişi sayısı 2 milyonu geçiyor. Borç yapılandırmasına konu edilmesi beklenen kredi kartı ve bireysel kredi tutarı ise 288 milyar lira.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aldığı kararla, kredi borçlarına yapılandırma hakkı tanıdı. 3 ay içinde başvuru yapılması halinde kredi borçları 48 ay vadeyle yapılandırılacak. BDDK, açıklamasında, uygulamadan yararlanacak kişi sayısı hakkında bilgiler var.

2025 yılı sonu itibariyle sektörde yaklaşık toplam 13 trilyon 300 milyar TL bireysel kredi kartı limiti bulunuyor. Açıklamaya göre, bu limitin yüzde yüzde 21'i, yani 2 trilyon 800 milyar lirası kullanılıyor, toplam limitin yüzde 79'u kullanılmıyor. BDDK'nın paylaştığı veriye göre, 2025 yılı sonu itibariyle 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta, bu kart sahiplerinin 30 milyon 600 bini, yani yüzde 75'i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahip.

BDDK şu veriyi de paylaştı:

"750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20'dir."

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bilgilerine göre, 2025 yılı sonu itibariyle toplam kredi kartı sayısı, 142 milyon 133 bin 933.

2 MİLYON KİŞİNİN YASAL TAKİPTE BORCU VAR

2025 yılı sonu itibariyle, 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu ödemedi, 1 milyon 625 bin kişi de kredi kartı borcunu ödemedi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kart" verilerine göre,

2025 yılında, bir önceki yıla göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayan kişi sayısı yüzde 14 artarak 2 milyon 114 bin kişi oldu.

YAPILANDIRILMASI GEREKEN KREDİ BORCU 288 MİLYAR LİRA

Risk Merkezi verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde yüzün üzerinde arttı ve 288 milyar 800 milyon TL oldu.

Borç yapılandırma düzenlemesi 2025 yılı Aralık ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğramış kişi sayısı 178 bin 131; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 156 bin 716 oldu

.

