Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Uyuşturucu çetesine darbe: 1'i avukat 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek takibe alınan ve aralarında bir avukatın olduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu çetesine darbe: 1'i avukat 3 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Y.T. (47) ile S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö. (22) isimli şahısların iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler devam eden soruşturmalarda 15 şahsa uyuşturucu madde sattıkları tespit etti. Delillendirilmesi yapılan 15 ayrı yakalamada, 2 kilogram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplamda 1.32 gram metamfetamin maddesi, 1.10 gram metamfetamin maddesi, 1.10 gram metamfetamin maddesi, 0.98 gram metamfetamin maddesi, 0.98 gram metamfetamin maddesi, 0.90 gram metamfetamin maddesi, 0.70 gram metamfetamin maddesi, 0.65 gram metamfetamin maddesi, 0.45 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 1.26 gram sentetik cannabinoid maddesi 1.13 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları 5 adresteki aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 77 adet sentetik ecza ilacı, 43 gram metamfetamin maddesi, 12 gram metamfetamin maddesi, 9.80 gram toz halinde ekstazi maddesi, 8.46 gram metamfetamin maddesi, 1.90 gram metamfetamin maddesi, 1.55 gram metamfetamin maddesi, 0.20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan rola, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 32 bin 700 TL ile 110 Euro nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden avukat Y.T. ile S.Y., B.Ö. (26) tutuklanırken B.Ö (22) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

