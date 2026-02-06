Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

MHP ilçe başkanı ile kendi karısını öldüren kişi polise teslim oldu

Sakarya'da bir kişi, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve kendi karısını silahla öldürdü. Şüpheli A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 20:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 21:10
Yazdır

A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerine gitti. A.Y. burada henüz bilinmeyen nedenle silahla Hıraç'a ateş etti.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden A.Y, silahla eşi S.Y'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine eve ve iş yerine, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.

