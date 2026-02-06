Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Kırklareli Belediye Başkanı: Çok yakında 'temiz eller operasyonu'nu bu belediyede görürsünüz

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, geçmişte belediyede usulsüzlük yapanları tespit ettiklerini söyledi. Bulut, "Çok yakında 'temiz eller operasyonu'nu bu belediyede görürsünüz. Kim hırsızlık yapıyorsa, kim çalıyorsa, kim çaldırıyorsa hepsi yargılanacak" dedi.

Haber Giriş : 06 Şubat 2026 21:10, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 21:12
Kırklareli Belediye Meclisi, Bulut başkanlığında belediyede toplandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası konuşan Bulut, CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Ozan Yetkin Hazar'ın kendisi ve belediye başkan yardımcıları hakkında ortaya attığı iddialara yanıt vermek istediğini söyledi.

Bulut, ailesiyle taraftarı olduğu takımın maçını izlemek için yurt dışına gittiğini, bunun gizli ya da yasa dışı bir seyahat olmadığını ifade etti.

Siyasetin yalandan arınmış ve aile karıştırılmadan yapılması gerektiğini savunduğunu belirten Bulut, bugüne kadar şeref ve haysiyeti için yaşadığını kaydetti.

- Tartışma çıktı

Bulut, CHP'li Hazar'ın açıklama yaptığı videoyu, salondaki ekrandan meclis üyelerine izletti.

CHP Grup Başkanı Vecdi Yüce ise buna tepki gösterdi.

Yüce ile Belediye Başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner arasında sözlü tartışma yaşandı. Bazı CHP'li belediye meclis üyeleri toplantıdan çıktı.

- "Tek kuruşu onların yanlarına bıraktırmayacağım"

Bulut, belediyede hiçbir zaman usulsüzlüklere müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Belediyede geçmişte yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkarıp, yargı önünde hesap verilmesini sağlayacaklarını belirten Bulut, "Çok yakında 'temiz eller operasyonu'nu bu belediyede görürsünüz. Kim hırsızlık yapıyorsa, kim çalıyorsa, kim çaldırıyorsa hepsi yargılanacak. Tek kuruşu onların yanlarına bıraktırmayacağım. Çünkü bu il hepimizin, bu belediye hepimizin." dedi.

Belediyede kente hizmet için her personelin disiplinli çalışmasına özen gösterdiklerinin altını çizen Bulut, "Bu belediyeden maaş alıp uyuşturucuya para harcayan kimse bu belediyede olmayacak. Çalışmadan, geç gelip maaş almak isteyenlere de bu belediyede yer yok. Ama çalışan her arkadaşımızın başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 20 yıldır yapamadığı hizmetleri Kırklareli'ne 20 ayda yaptıklarını söyleyen Bulut, destek verenlere teşekkür etti.

