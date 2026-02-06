Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Yatırım araçları arasında bu hafta en çok para piyasası fonları güldürdü. Gram altının %1,78 eridiği, BIST 100 endeksinin ise 13.500 seviyelerine çekildiği haftada dolar 43,61 TL seviyesine ulaştı.

Haber Giriş : 06 Şubat 2026 21:18, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 21:31
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29, altının gram fiyatı yüzde 1,78, avro/TL yüzde 0,60 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, avro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

