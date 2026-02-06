Pilot Lisans başvurularında evrak dönemi kapandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), lisans süreçlerinde dijital dönüşüm kapsamında önemli bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla lisans işlemlerine yönelik fiziki evrak kabulü sona erecek.



Lisans basımına ilişkin tüm başvuru ve süreçler, 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden tamamen online ortamda gerçekleştirilecek. SHGM, dijital başvuru adımlarını içeren detaylı bir kılavuzun en kısa sürede yayımlanacağını ve bu tarihten sonra başvuruların yalnızca online kanallar aracılığıyla kabul edileceğini belirtti.