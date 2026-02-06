Pilot Lisans başvurularında evrak dönemi kapandı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot lisans işlemlerinde fiziki evrak dönemini kapatarak 16 Şubat itibarıyla tüm başvuruların dijital sistemler üzerinden yürütüleceğini duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 23:03, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 23:38
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), lisans süreçlerinde dijital dönüşüm
kapsamında önemli bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Kurumun resmi internet
sitesinden yapılan duyuruya göre, 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla lisans işlemlerine
yönelik fiziki evrak kabulü sona erecek.
Lisans basımına ilişkin tüm başvuru ve süreçler, 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden tamamen online ortamda gerçekleştirilecek. SHGM, dijital başvuru adımlarını içeren detaylı bir kılavuzun en kısa sürede yayımlanacağını ve bu tarihten sonra başvuruların yalnızca online kanallar aracılığıyla kabul edileceğini belirtti.