Deniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova'ya geri döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 26 yıl önce atanıp burada 5 yıl görev yapan Biyoloji Öğretmeni Deniz Demirkazık (47), kendi isteğiyle yeniden ilçeye atandı. İlk görev yerinde yıllar sonra yeniden öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Demirkazık, "Yüksekova'yı, insanlarını ve buradaki samimi ortamı hiç unutmadım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 23:38, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 23:37
Çorumlu Biyoloji Öğretmeni Deniz Demirkazık, 2000 yılında Yüksekova Sabancı İlköğretim Okulu'na sınıf öğretmeni olarak atandı. Demirkazık, ilçede 5 yıl görev yaptıktan sonra 2005 yılında memleketi Çorum'a tayini çıktı. Farklı illerde görev alan Deniz Demirkazık, bu yılki atamalarda ise kendi isteğiyle ilk görev yeri olan Yüksekova'yı tercih etti. Demirkazık, Yüksekova 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak göreve başladı.

'DAHA TECRÜBELİ BİR ÖĞRETMEN OLARAK BURADAYIM'

Yıllar sonra tekrar ilçede öğretmenlik yapmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirten Deniz Demirkazık, "İlk öğretmenlik mesleğimi burada yaptım. Yüksekova'yı, insanlarını ve buradaki samimi ortamı hiç unutmadım. 26 yıl aradan sonra yeniden burada olmaktan çok mutluyum. Bu sefer daha tecrübeli bir öğretmen olarak buradayım" diye konuştu.

'MEZUN ETTİĞİM ÖĞRENCİLERİM BENİ TANIDI'

İlçeye gelir gelmez eski öğrencileriyle karşılaşmanın kendisini duygulandırdığını ifade eden Demirkazık, "Yıllar önce mezun ettiğim birçok öğrencim beni tanıdı, yanıma gelip ziyaret etti. Onların isimlerini söylediklerinde soyadlarını hatırlamak, aramızdaki bağın hiç kopmadığını gösterdi. Demek ki 26 yıl önce burada güzel izler bırakmışım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ BURADA DAHA İYİ İFADE EDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yüksekova'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu da vurgulayan Deniz Demirkazık, "Beni buraya çeken, buranın örf ve adetleri ve insanlarının aydın bakış açısıydı. Kendimi burada daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Gelecek nesillere daha fazla bir şeyler verebilmek benim için çok önemli. Burada kalmayı düşünüyorum" dedi.

