Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!

Tüketiciler, 2026'da gıda ve içecek sektöründe sürdürülebilirlik, fonksiyonel beslenme ve şeffaf tedarik zincirlerini öne çıkarıyor. Çaydan hazır içeceklere, hızlı servisten premium kafelere kadar tüm segmentlerde yeni bir dönem başlıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 08:14, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 08:15
Küresel gıda ve içecek sektörü, 2026 perspektifinde önemli bir kırılma noktasına hazırlanıyor. Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi'nin değerlendirmelerine göre sektör; sürdürülebilirlik, fonksiyonel beslenme ve tedarik zinciri şeffaflığını merkeze alan yeni yaklaşımları test ediyor. Bu dönüşüm, hem üretim tarafında hem de tüketici tercihlerinde köklü değişimleri beraberinde getiriyor.

Sürdürülebilirlik temel kriter

Gelecek dönemde dikkatler ekosistemi onarmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen rejeneratif tarım ve iklim değişikliğine dayanıklı ürünlere çevrilmiş durumda. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda sistemlerine daha bütüncül bakılması gerektiğini vurguluyor. Buna göre gıdanın üretiminden işlenmesine, taşınmasından tüketimine ve atık sürecine kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirlik temel kriter haline geliyor.

Bağırsak sağlığını destekleyen ürünler

Tüketiciler artık yalnızca doyurucu değil, aynı zamanda sağlık faydası sunduğu bilimsel olarak desteklenen ürünleri tercih ediyor.

Küresel pazar araştırma ve trend analiz şirketi Innova Market Insights'a göre hidrasyon ve fonksiyonel fayda iddiası taşıyan çaylar "amaçlı içecekler" olarak daha yüksek fiyatlı segmentleri büyütüyor. Probiyotik ve prebiyotik içeren, bağırsak sağlığını destekleyen ürünler ise yeni lansmanların merkezinde yer alıyor.

Strese karşı yeni trend: Adaptogenler

Bağışıklık ve sindirim sağlığının ardından, zihinsel iyilik hali gıda ve içecek dünyasının yeni odağına dönüşüyor. Enerji, stres yönetimi ve bilişsel performans gibi alanlarda fayda vaat eden ürünlere ilgi artıyor.

Çay markaları bu eğilime yeşil çayı, Hint ginsengi ya da kış kirazı olarak da bilinen ashwagandha ve mantar özleri gibi vücudun strese uyum sağlamasına yardımcı olan adaptogenlerle harmanlayan karışımlarla yanıt veriyor.

Matcha'nın ötesinde, düşük kafeinli Japon yeşil çayı hojicha da farklı gün saatlerine uygun içecek alternatifi olarak öne çıkıyor. Bu eğilimin zincir menülerinde yaygınlaşması bekleniyor.

Çay saatinde premium chai

Büyük oyuncular da bu değişime hızla uyum sağlıyor. Starbucks, matcha odaklı özel bir ürün serisi sunarken, öğleden sonra çay saatine yönelik premium chai içecekleri ve kişiselleştirilebilir tatlılık seçeneklerine ağırlık veriyor. Bu yaklaşım, fonksiyonel ve premium içeceklerin ana akıma taşındığını gösteriyor.

Sosyal medyanın etkisi ve gösterişli lezzetler

Yeme-içme sektöründe görsellik ve paylaşılabilirlik önemini koruyor. NielsenIQ verilerine göre; üzerine bol ve çeşitli malzemeler eklenmiş patatesler, katmanlı burgerler, mantılar, waffle'lar ve porridge gibi yulaf lapaları gibi gösterişli ürünler büyüme kaydediyor.

Tüketicilerin yüzde 41'i, sosyal medyada trend olan yemekleri gördükleri mekanları tercih ediyor. Bu nedenle markalar sürpriz aromalar, katmanlı dokular ve geleneksel tariflere dönüş gibi farklı keyif stratejileri deniyor.

