Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonda 240 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 08:49, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 08:49
Yazdır
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine bir tırda arama yapıldığını belirtti.

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan şüpheli E.S. hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber