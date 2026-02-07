Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek

Dumansız alanlar genişletiyor. Parklar ve plajlara kırmızı hat çiziliyor. Çocuk parkları dumansız alan ilan ediliyor.

Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemede en dikkat çekici başlıklardan biri, çocuk parkları ve sahillerin kırmızı hat kapsamına alınması olacak.

NTV'den Melis Sander'in haberine göre yeni düzenlemenin toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Uzmanlar pasif içicilik tehlikesine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, "Açık alanda içilen sigaranın dumanı, çocukları pasif içici yapar" dedi.

Aliyeva, "Parkta, balkonda ya da yürürken içilen sigaranın dumanı etrafımızdaki çocukların direk solunum yoluna geçer ve onlarda astım, bronşit, sık enfeksiyon geçirme, öksürük ve alerjik hastalıkların oluşmasına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Çocuk parklarındaki sigara yasağı kırmızı hat uygulamasının yürürlüğe girmesiyle daha katı kurallara sahip olacak.

Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.