Balıkesir Sındırgı güne depremle başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 09.41'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.

Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı, depremin 6,84 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

BALIKSİR'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.

Ağustos ayından beri devam eden sismik hareketlilik sürerken, ilçede zaman zaman bu büyüklükte depremler meydana geliyor.