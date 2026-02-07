Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 10:47, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 10:47
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.