Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizli servis ücreti' denetimi

Ticaret Bakanlığı, zorunlu servis ücreti ve kuver uygulamasının kaldırılmasının ardından, bu maliyeti menü fiyatlarına zam yaparak yansıtan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen bir işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizli servis ücreti' denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya mecralarında yer alan "zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlıklı paylaşımlar üzerine ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Fiyat artışı işletmenin ikrarıyla belgelendi

Yapılan denetimlerde, söz konusu işletmenin masa ve restoran girişinde fiyat listesi bulundurmadığı saptandı. İşletme yetkililerinin denetim sırasındaki beyanında, daha önce "15 bin TL + yüzde 12 servis ücreti" (toplam 16 bin 800 TL) olan hizmet bedelini, servis ücretinin kaldırılmasıyla birlikte "16 bin 500 TL" olarak güncelledikleri kaydedildi.

Bakanlık, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatına dahil edilmesini "haksız ticari uygulama" ve "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirdi.

1,8 milyon liralık rkor ceza gündemde

Açıklamada, işletmenin kendi ikrarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği belirtilerek, "Söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olduğuna karar verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Etiket ve yönetmelik ihlallerine de geçit verilmedi

Denetimlerde ayrıca, alkollü içecek menüsünde "TL" ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıklar tespit edildi. Bu ihlaller sebebiyle işletmeye ayrıca idari işlem uygulandı.

"Düzenlemeleri baypas etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek"

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Servis ücreti, kuver veya benzeri adlar altında ek ücret alınmasının önüne geçildiği gibi, kanun hükümlerini çeşitli yöntemlerle baypas ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

