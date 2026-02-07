Zeytinyağı tenekelerinden 100 bin uyuşturucu hap çıktı

Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler K.K. ve A.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

