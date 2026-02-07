İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek

Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde ışık göründü.

İstanbul'da Maslak ve Levent gibi şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgeleri Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlamayı hedefleyen tünel için TBM Çıkış Töreni yapıldı.

TÜNEL TOPLAM 8,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Tünel çalışması 2022 yılının mayıs ayında başlamıştı.

Yedi kilometre uzunluğunda, ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere toplam dört şeritli ve çift tüplü inşa edilen projenin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 8,2 km olacak.

35 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKA SÜRECEK

Tünel, Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanların tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişmesini hedefliyor.

Tünelin hizmete alınmasıyla birlikte Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren yolculuk süresinin 5 dakikaya düşeceği tahmin ediliyor.