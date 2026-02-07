Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"ya katılacağını duyurdu. Almanya'da icra edilecek tatbikatta Türkiye, yerli ve milli silah sistemleriyle gövde gösterisi yapacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 13:56
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek ve savunmasını desteklemek amacıyla oluşturulan "Müttefik Mukabele Kuvveti" (ARF) taahhütleri kapsamında, Türkiye stratejik bir görev üstleniyor. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen birliklerden teşkil edilen Muharebe Grubu, yaklaşık 3 hafta sürecek olan tatbikatta Türkiye'yi temsil edecek.

8 ülkeden 10 bin asker katılacak

NATO'nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, 8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Kuvvet Komutanlığı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikat, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor.

TCG Anadolu ve yerli silahlar sahne alacak

Tatbikata Türkiye'den; 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkam Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, envanterdeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak.

İntikal süreci, 20 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya'nın Emden Limanı'na ulaşan araç, gereç ve mühimmatlar, hava yoluyla bölgeye sevk edilecek personel ile buluşacak.

Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanına ulaştı. Bugün ve yarın toplamda 650 personel uğurlanacak. Tatbikata 2000 personel katılıyor.

Bergen Tatbikat Alanı'nda birlikte çalışabilirlik eğitimi

Lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk birliği, Almanya'daki Bergen Tatbikat Alanı'nda konuşlanacak. Mehmetçik, burada müttefik ülke personeliyle çeşitli muharebe sahası fonksiyon alanlarında ortak eğitimler gerçekleştirecek. Tatbikat ile NATO kapsamındaki "birlikte çalışabilirlik" yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Bu dev organizasyon, NATO'nun yüksek hazırlık düzeyli kuvvetlerinin stratejik intikal kabiliyetini ölçerken, Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolünü ve teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

