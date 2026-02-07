Bitcoin fiyatında düşüş sürüyor

Küresel piyasalarda bir süredir devam eden jeopolitik gerilimler ve Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına dair belirsizlikler, risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimleri yapmayacağı yönündeki beklentiler de riskli varlıklara yönelik talebi zayıflattı.

Öte yandan yapay zeka harcamalarının şirket karlılıkları üzerindeki etkisine ilişkin artan kaygılar ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliğinin sorgulanması, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı. Bu durum, kripto para piyasasında da sert geri çekilmeleri beraberinde getirdi.

Trump, seçim kampanyası sırasında kripto paraları destekleme niyetini dile getirmişti.

Bu gelişmelerle bitcoin fiyatı, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri, jeopolitik riskler, Fed'in politikalarına ilişkin belirsizliklerden dolayı yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla geçen hafta yüzde 16,5 azalarak 69 bin 923 dolara gerilerken, düşüşünü 3. haftaya taşıdı.

Yıl sonuna göre yüzde 20,1 değer kaybeden bitcoin, 60 bin dolarla Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye kadar geriledi.

Ethereum da geçen hafta yüzde 23,3 azalarak 2 bin 55 dolara indi.

Ekim ayı başlarında 4 trilyon 379 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasasının toplam değeri, o tarihten bu yana 2 trilyon dolardan fazla gerileyerek yaklaşık 2 trilyon 300 milyar dolar seviyesine düştü. Bu kaybın 1 trilyon dolardan fazlası yalnızca son bir ayda gerçekleşti.