'90 milyar doların %10'unu emekliye verseniz her yer güllük gülistanlık olur Öyle mi?'

Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'90 milyar doların %10'unu emekliye verseniz her yer güllük gülistanlık olur Öyle mi?'

MHP'li Yaşar Yıldırım, Türk Tarım Orman-Sen Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Yıldırım, deprem için ayrılan bütçenin emeklilere verilmesi halinde ekonomik sıkıntıların çözüleceğini savundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 16:30, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 16:33
Yazdır
'90 milyar doların %10'unu emekliye verseniz her yer güllük gülistanlık olur Öyle mi?'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Türk Tarım Orman-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, konuşmasında özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, son üç yıldır siyasi sorumluluk alınmadığını ve belediyede yaşanan iddialara değinerek, ülkeye ve devlete fayda sağlanmadığını vurguladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın içeride tutulmasına ilişkin iddialara da dikkat çekti.

Özgür Özel'e Sert Tepki

Yıldırım, Özgür Özel'i şu sözlerle eleştirdi:

"3 yıldır gitmiyorsun, bir siyasi sorumluluğu üstlenmemişsin, bakmamışsın. Son bir yılında yetim hakkı yiyenlerin, belediyeyi boşaltanların, hırsızlıkların, arsızlıkların iddialarıyla içeride tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı nasıl kurtarırımın peşinde gelmişsin. Ülkeye bir faydan yok, devlete bir faydan yok, vatana bir faydan yok. Arkadaşların böyle bir iddiayla içeride, ben bunları nasıl çıkaracağım diye uğraşmışsın. Üstüne gitmemişsin, gitmişsin oraya. Orada diyorsun ki şurası eksik, burası eksik. Hani Sayın Çevre Bakanımızın bir sözü vardır: Siz bunun maketini de yapamazsınız. Doğru, maketini de yapamazsınız. Burada bir küçük Avrupa devleti kurulmuştur. Konutuyla, altyapısıyla, yoluyla, suyuyla, kanalizasyonuyla, gazıyla, elektriğiyle. Yani Estonya, Litvanya denen o küçük Avrupa devletlerinin birini kurdu. Evet, devletimiz bir devlet kurdu. Bunun arkasındaki siyasi irade Cumhur İttifakı'dır. Bunun gereği yapıldı orada. Bugünkü sıkıntılarımızın en büyük sebebi de budur. Yani ekonomik sıkıntı içerisindeyiz, bunu inkar etmek mümkün değil. Yani enflasyondur, alım gücünün zayıfladığı, emeklimizin sıkıntıları; bunların hepsini biz de biliyoruz. Şimdi 90 milyar dolar verilmiş bugüne kadar. Bu sene bütçeden ayrılan para 700 milyar lira depreme. Bu 90 milyar doların %10'unu emekliye verseniz her yer güllük gülistanlık olur. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Öyle mi? Ama orayı ne yapacaksın? Onlar çadırda yatsın. Bizim soframızdan zeytin eksik olmasın mantığı olmaz."


  • 90 milyar dolar bugüne kadar harcandığı belirtildi.
  • Bu yıl bütçeden 700 milyar lira depreme ayrıldı.
  • Yıldırım, bu miktarın %10'unun emeklilere verilmesi halinde ekonomik sıkıntıların azalacağını ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber