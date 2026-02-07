YÖK'ten Üniversitelere acil IBAN dolandırıcılığı uyarısı!

7 büyüklüğünde deprem kapıda
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
YÖK, üniversite öğrencilerini hedef alan IBAN dolandırıcılığına karşı harekete geçti. Üniversitelere gönderilen resmi yazıda, gençlerin korunması ve farkındalık çalışmalarının artırılması istendi. YÖK, Başsavcılıkların yapacağı çalışmalarda üniversitelerin gereken desteği vermesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterliği, üniversitelere gönderdiği resmi yazıyla son yıllarda artış gösteren IBAN dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması ve iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Yazıda, özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında yaygınlaşan ve bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ciddi ceza soruşturmalarına da konu olan IBAN dolandırıcılığı vakalarının toplumsal bir risk haline geldiği vurgulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda, öğrencilerin çoğunlukla iyi niyetle veya kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişilere banka hesaplarını kullandırmaları nedeniyle mağdur duruma düştükleri ifade edildi.

YÖK, bu sorunun sadece adli bir mesele olmadığını, aynı zamanda üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemini ortaya koyan toplumsal bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, gençlerin ceza süreçlerine dahil olmadan önce bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yazıda, gençlere yönelik bilgilendirmenin sade, doğrudan ve sahaya dayalı bir dille yapılmasının, üniversite ortamında ve yönetimlerin desteğiyle yürütülmesinin etkinliği artırdığına işaret edildi. Üniversitelerin, öğrencilerin hukuki risklere karşı korunması, güvenli eğitim ortamının sürdürülmesi ve gençlerin farkında olmadan suça sürüklenmelerinin önlenmesi konularında aktif paydaş olmaları gerektiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyon içinde, üniversite yönetimlerinin uygun göreceği akademik ve idari birimlerin katkısıyla gönüllülük esasına dayalı bilgilendirici, önleyici ve farkındalık artırıcı etkinlikler, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları planlanıyor. Söz konusu çalışmaların, üniversitelerin iç işleyişine ve eğitim ortamına uygun şekilde, gençleri koruyucu ve bilinçlendirici bir perspektifle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YÖK, üniversitelere bu çalışmalar için gerekli desteğin verilmesini, ilgili birimlerin bilgilendirilmesini ve uygun görülen hallerde iş birliği yapılmasını talep etti.

Bu uyarı ve çağrı, gençlerin dolandırıcılık gibi hukuki risklerden korunması ve üniversite ortamının güvenliğinin artırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Üniversiteler, bu konuda daha aktif rol alarak öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için iş birliği içinde hareket edecek.


