YÖK'ten Üniversitelere acil IBAN dolandırıcılığı uyarısı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterliği, üniversitelere gönderdiği resmi yazıyla son yıllarda artış gösteren IBAN dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması ve iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Yazıda, özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında yaygınlaşan ve bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ciddi ceza soruşturmalarına da konu olan IBAN dolandırıcılığı vakalarının toplumsal bir risk haline geldiği vurgulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda, öğrencilerin çoğunlukla iyi niyetle veya kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişilere banka hesaplarını kullandırmaları nedeniyle mağdur duruma düştükleri ifade edildi.

YÖK, bu sorunun sadece adli bir mesele olmadığını, aynı zamanda üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemini ortaya koyan toplumsal bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi, gençlerin ceza süreçlerine dahil olmadan önce bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yazıda, gençlere yönelik bilgilendirmenin sade, doğrudan ve sahaya dayalı bir dille yapılmasının, üniversite ortamında ve yönetimlerin desteğiyle yürütülmesinin etkinliği artırdığına işaret edildi. Üniversitelerin, öğrencilerin hukuki risklere karşı korunması, güvenli eğitim ortamının sürdürülmesi ve gençlerin farkında olmadan suça sürüklenmelerinin önlenmesi konularında aktif paydaş olmaları gerektiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyon içinde, üniversite yönetimlerinin uygun göreceği akademik ve idari birimlerin katkısıyla gönüllülük esasına dayalı bilgilendirici, önleyici ve farkındalık artırıcı etkinlikler, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları planlanıyor. Söz konusu çalışmaların, üniversitelerin iç işleyişine ve eğitim ortamına uygun şekilde, gençleri koruyucu ve bilinçlendirici bir perspektifle hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YÖK, üniversitelere bu çalışmalar için gerekli desteğin verilmesini, ilgili birimlerin bilgilendirilmesini ve uygun görülen hallerde iş birliği yapılmasını talep etti.

Bu uyarı ve çağrı, gençlerin dolandırıcılık gibi hukuki risklerden korunması ve üniversite ortamının güvenliğinin artırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Üniversiteler, bu konuda daha aktif rol alarak öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için iş birliği içinde hareket edecek.



