Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi
Kocaeli'de yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Astsubay Çağatay Subatay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Hatay'a getirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 17:13, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 17:16
Kocaeli Kartepe Deniz Hava Komutanlığı yakınlarında dün yolun karşısına geçmek isterken TIR çarpan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Evli 2 çocuk babası Subatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.
Subatay'ın cenazesi, götürüldüğü Çatalhöyük Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.