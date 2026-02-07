Kira anlaşmazlığı kanlı bitti

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kira artışı konusunda yaşanan anlaşmazlık, silahların konuştuğu bir olaya dönüştü.

İş yerini işleten M.Ç. ile mülk sahibi İ.T. arasında kira artışı nedeniyle başlayan tartışma, taraflar arasındaki gerilimin artmasıyla kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.Ç.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu mülk sahibi İ.T. yaralandı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN VE YARDIMCILARI YAKALANDI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin derhal çalışma başlattığı belirtilerek, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile kaçmasına yardım eden kişilerin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.



