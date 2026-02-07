Bakan Tekin'den taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileyi Palandöken ilçesinde bulunan evinde ziyaret etti ve acılarını paylaştı.

Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Savaş Atmaca'nın eşi ve aynı zamanda Palandöken ilçesi İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca evinin balkonunda camları temizlerken 3. kattan düşerek yaralanmışı.

