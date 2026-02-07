7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Deprem uzmanları, Adana'nın kuzeydoğusu ve İstanbul için yakın dönemde yıkıcı depremler bekliyor. Marmara Denizi'ndeki kırılmamış fay parçası tehlike saçıyor. Panelde yapılan açıklamalar, bölgedeki riskin boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir depremin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Riskleri azaltmak için acil önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 18:40, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 18:51
Adana'nın Kozan ilçesinde "Deprem Gerçeğiyle Yaşamak" paneli düzenlendi. Panelde Prof. Dr. Abdulazim Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Mustafa Laman ve Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç de deprem riskleri, Adana'nın yapı stoku ve aktif faylar üzerine sunum yaptı.

Depremle ilgili yaptıkları çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Süleyman Pampal da panelde yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgi verdi. İHA muhabirine deprem beklenen bölgeler üzerine önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 6 Şubat depremlerinin Adana ve Kozan'daki etkilerine değindi.

Adana 6 Şubat'ta 500'e yakın kayıp verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Pampal, "Adana'nın depremi değildi. Bu deprem, Kahramanmaraş merkezliydi. Birinci depremde Doğu Anadolu Fayı'nın, ikinci depremde ise Çardak Fayı'nın kırılmasıyla oluşan biri 04.17'de, ikincisi 13.24'te meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı ortaya çıktı. Hem Adana hem Kozan için bu kayıpları konuştuk, büyük acılar yaşadık" diye konuştu.

"Tehlike oldukça yüksek"

Bölgedeki aktif fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "Bu bölgenin yakın tehlike kaynakları var. Adana'nın ilçeleriyle özellikle kuzeydoğu kesiminde yer alan Kozan, Feke, Saimbeyli, Aladağ. Biraz daha doğuda Kadirli, Sumbas, Ceyhan ve Osmaniye, aktif faylara daha yakın yerleşim alanlarıdır.

Bu fayların pek çoğu 7'ye kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Kozan'a özelde gelecek olursak, Kozan'ın kuzeyinde ve kuzeydoğusunda Akçaluşağı Fayı, Bozdoğanuşağı Fayı, yaz çalışmalarımda belirlediğim Gezitdağ Fayı ve Yardibi Fayı gibi aktif faylar var. Bu faylar 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Tarihi geçmişe bakınca 1269'da bu bölgede yıkıcı bir deprem yaşandığını görüyoruz. Adana'nın kuzeydoğu kesimindeki yerleşim alanlarında, Kozan dahil, tehlike maalesef söz konusu ve oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

"Kırılmamış fay parçası var"

İstanbul için en büyük riskin Marmara Denizi içindeki kırılmamış segment olduğuna dikkat çeken Pampal, "İstanbul'la ilgili baştan itibaren benim görüşüm şu. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu, İstanbul'un Avrupa yakasının güneyinden, kıyıya paralel şekilde Silivri açıklarından Tekirdağ ve Ganos'a kadar uzanır. 1912'de Ganos Fayı kırıldı ve 7,3'lük deprem üretti. Sonra doğuya doğru kırılmalar devam etti.

2009 ve 2011'de 5,5 ve 5,9'luk depremler oldu. 23 Nisan 2024'te 6,2'lik deprem İstanbul'a iyice yaklaştı. 1766'da İstanbul'u yıkan iki deprem de bu fay üzerinde gerçekleşti. Bu fayın doğuya doğru, Büyükçekmece açıklarından Eminönü'ne kadar olan kesiminde kırılmamış bir parça var. Bu yaklaşık 30-35 kilometre civarında. Deniz altında olduğu için net konuşamıyoruz ama bu parça kırılmadı ve kırılacak" şeklinde konuştu.

"7'ye yakın büyüklükte deprem"

İstanbul'da deprem beklediğini 1 yıl önce açıkladığını aktaran Pampal, "Ben 23 Nisan'dan sonra 6,5-7,0 arasında bir deprem daha olacak demiştim. Aynı fikirdeyim. 7'ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. Son yıllarda Amerika'da, New York Times'a kadar konu oldu. Nature dergisinde bilimsel makaleler yayımlandı. İstanbul'un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın. Çünkü tekrarlanma süresi dolmuş görünüyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

Güney kol için de uyarı

Sadece kuzey kolun değil, güney kolun da risk taşıdığının altını çizen Pampal; "Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde de yıkıcı deprem beklentisi var. İznik-Gemlik-Pamukova arasında uzanan fay, 1065'ten sonra kırılmamış. 1065'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş ve İznik'in bir kısmını sular altına gömmüş. Bu fayın 7-7,5 arası deprem üretme potansiyeli var. Kırılması halinde İstanbul'u, Bursa'yı, İznik'i ve Orhangazi'yi etkileyecektir. Marmara depremleri maalesef bekleniyor, tehlike yüksek. Riskleri azaltmaktan başka çare yok" diyerek sözlerini tamamladı.


