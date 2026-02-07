7 büyüklüğünde deprem kapıda
Bakan Tekin'den sosyal konut projesine özel destek

Erzurum'da düzenlenen Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda Bakan Yusuf Tekin, bir evin içinin döşenmesini üstlenerek projeye kişisel katkı sundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum." dedi.

Haber Giriş : 07 Şubat 2026 19:10
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum." dedi.

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dün 6 Şubat'ın yıl dönümünde 455 bin bağımsız birimi 2,5 yıl içerisinde yapıp teslim ettiklerini anlattı.

Bunun üzerine 500 bin sosyal konut projesi başlattıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bir de bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen bu tür sosyal projeler var. Biz değerlerine düşkün, aile ve yuva kavramını önemseyen bir toplumuz. Yuva sahibi olmak bizim için çok değerli ve anlamlı. İnsanların yuva sahibi olmasına emek ve katkı veren herkesi, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bu projede emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarına, Erzurum Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum. Allah huzurla ve mutlulukla oturmanızı nasip etsin, dualarınızı bekliyoruz."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve vatandaşlar katıldı.


