Dedikoduları duydu, eski iş yerini bastı! PÖH etkisiz hale getirdi
Adana'da dedikodu iddiasıyla başlayan tartışma kanlı bitti! Eski iş yerinde 4 kişiyi vuran saldırgan, damda polise direndi ve özel harekat tarafından yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 19:51, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 19:53
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaraladı, şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine giden Ü.A. (26), burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilere tabancayla rastgele ateş etti.
Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u yaralayan Ü.A, daha sonra tekstil atölyesinin damına çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Damda polise direnen şüpheli Ü.A. ise özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.
Üstünden 2 tabanca çıkan zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.