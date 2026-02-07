Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Amedspor, 2 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.

07 Şubat 2026
Amedspor, 2 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, Amedspor ile karşı karşıya geldi. Amedspor, Pendikspor deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Amedspor'un gollerini 49. dakikada Adama Traore ile 60. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Pendikspor'da Hakan Yeşil, 42. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar ise 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Amedspor puanını 49'a yükseltti. Pendikspor ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan Clarke-Harris'in arka direğe ortasında Denic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Furkan'ın sol çaprazdan şutunda Tarkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

42. dakikada sol taraf taç çizgisi yakınında Hakan Yeşil, Sinan Kurt'a dirseğiyle yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

49. dakikada ceza sahası içinde Diagne'nin pasında kale önünde topla buluşan Traore'nin yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

60. dakikada sol taraftan Dimitrov'un ortasında kale önünde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Pendik

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Soldo, Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Furkan Doğan, Denic (Ahmet Karademir dk. 73), Wilks (Thuram dk. 73), Clarke-Harris (Berkay Sülüngöz dk. 59)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Kitsiou, Adnan Uğur, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Cem Üstündağ dk. 69), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Atakan Müjde dk. 86), Traore (Mehmet Yeşil dk. 69), Hasani, Dimitrov (Afena-Gyan dk. 81), Moreno (Saba dk. 69), Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Emrah Başsan, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp, Ayaz Arslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Traore (dk. 49), Diagne (dk. 60) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kartlar: Hakan Yeşil (dk. 42), Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler)


